Art arda ameliyat geçiren CZN Burak'ın sağlık durumu nasıl? Ablası açıkladı
Peş peşe operasyon geçirdi! Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sağlık durumu nasıl? Sağlık durumu merak edilen CZN Burak'ın ablası, ünlü fenomenin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...
Gerçek ismi Burak Özdemir olan, sosyal medyada CZN Burak olarak tanınan ünlü şef ve sosyal medya fenomeni, sevenlerini korkuttu. Hastane odasından bir paylaşımda bulunan CZN Burak operasyon geçirdiğini söyledi.
Sosyal medyanın tanınmış isimlerinden, ünlü şef ve restoran zincirini sahibi 27 yaşındaki CZN Burak üst üste operasyon geçirdi. Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla viral olan, devasa yemekler yapan, Dubai'deki restoranlarında dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Burak Özdemir hastanelik oldu.
29,4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından hastane odasından bir paylaşım yapan Özdemir, ameliyat olduğunu duyurarak ''Ufak bir ameliyat geçirdim. Birbirinden güzel iyi dilekleriniz için Allah razı olsun çok teşekkür ederim.'' açıklamasında bulundu.
Ablası son durumunu açıkladı
Neden operasyon geçirdiği henüz bilinmeyen ve sağlık durumu merak konusu olan CZN Burak'ın ablası ise, kardeşinin ikinci bir operasyon geçirdiğini belirterek Instagram hesabından kendisine çok sayıda mesaj ve geçmiş olsun dileklerinin gelmesi üzerine şu açıklamayı yaptı: