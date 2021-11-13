Art arda ameliyat geçiren CZN Burak'ın sağlık durumu nasıl? Ablası açıkladı

Ablası son durumunu açıkladı

Neden operasyon geçirdiği henüz bilinmeyen ve sağlık durumu merak konusu olan CZN Burak'ın ablası ise, kardeşinin ikinci bir operasyon geçirdiğini belirterek Instagram hesabından kendisine çok sayıda mesaj ve geçmiş olsun dileklerinin gelmesi üzerine şu açıklamayı yaptı: