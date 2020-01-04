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Arsenal Merih Demiral'ı kiralamak istiyor

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, peşine Arsenal'i taktı. İngiliz kulübü kiralama yoluyla milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. 

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta uzun süre yedek bekledikten sonra formayı kapan Merih Demiral'in kısmeti de açıldı.

Kiralık formülü
Matthijs de Ligt'ın sakatlığından sonra ilk 11'in değişmez ismi olan Merih, Arsenal'in markajına girdi. İngiliz basınında çıkan habere göre; Arsenal'in Merih için kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü. Merih son 4 maçta ilk 11'de sahaya çıkmış ve performansıyla büyük alkış toplamıştı.

40 milyon Euro
La Gazzetta dello Sport'taki haberde ise Merih Demiral hakkında, "Merih Demiral artık Juventus'un önemli bir ismi. Değeri artık 40 milyon Euro'ya yükseldi. Şu ana kadar 18 milyon euro teklif edildi ama Juventus yönetimi son 2 maçtaki performansı gördükten sonra Merih Demiral'ı kesin olarak bırakmama kararı aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

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