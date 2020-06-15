Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü! AKOM uyardı çok şiddetli geliyor

AKOM uyardı: İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "AKOM'dan gelen son dakika açıklamasına göre bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.