Arnavutköy'de otobüste şoke eden anlar! Hakaretler yağdırıp tokatladı kimse müdahale etmedi
ARNAVUTKÖY'de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olay İstanbul Arnavutköy'de otobüste yaşandı.
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Dün akşam saatlerinde Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan otobüste maske takmadığı için bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı.
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Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu.
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Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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