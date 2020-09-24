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Arnavutköy'de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

İstanbul Hadımköy Hacımaşlı mevkii ormanlık alanda bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. 

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İstanbul Arnavutköy’de eşini ormanlık alanda öldüren bir kişi, daha sonra geldiği bir apartmanın merdiven boşluğunda bir erkek şahsı öldürdü. Kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak apartmana giren katil zanlısının yakalanması için ilçede geniş incelme başlatıldı.

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