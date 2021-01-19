Arnavutköy'de kayan otomobilini akıl almaz yöntemle durdurmak istedi korkunç anlar

Satmaya götürdüğü otomobil geri geri kaymayan başlayınca aracı durdurmak için arkasına yaslanan ve araçla duvar arasına sıkışan Nurullah Çerkezoğlu, olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde oldukça şaşırdığını da ifade etti.