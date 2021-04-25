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Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın! İçeriden 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın! İçeriden 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

ARNAVUTKÖY’de hırdavat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangında bir kişi son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, içeride mahsur kalan 4 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın! İçeriden 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 8 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Hırdavat malzemelerinin tutulduğu depo olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

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Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın! İçeriden 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

Yangın anında içeride bulunan Pakistan uyruklu 5 kişiden 4’ü mahsur kalırken, bir kişi ise son anda kendini dışarı atarak kurtulmayı başardı. 

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Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın! İçeriden 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Depo içerisinde incelemelerde bulunan ekipler 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

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Arnavutköy'de hırdavat deposunda yangın! İçeriden 4 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

Yangından son anda kurtulan Pakistan uyruklu şahıs, “İçeride 4 kişi kaldı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum” dedi.

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