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Arnavutköy'de depoda yangın! 4 kişi içeride mahsur kaldı

ARNAVUTKÖY'de içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. 4 yabancı uyruklu kişinin depoda mahsur kaldığı ve ekiplerin çalışmalara devam ettiği bildirildi.

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Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın sırasında depoda bulunan bir kişi kendini son anda dışarı atarken 4 yabancı uyruklu kişinin ise depoda mahsur kaldığı iddia edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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