Arnavutköy'de depoda yangın! 4 kişi içeride mahsur kaldı
ARNAVUTKÖY'de içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. 4 yabancı uyruklu kişinin depoda mahsur kaldığı ve ekiplerin çalışmalara devam ettiği bildirildi.Abone ol
Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde içerisinde hırdavat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın sırasında depoda bulunan bir kişi kendini son anda dışarı atarken 4 yabancı uyruklu kişinin ise depoda mahsur kaldığı iddia edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.