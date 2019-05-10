Arnavutköy'de cani adam, arabayla birlikte kadını diri diri yaktı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arnavutköy'de cani adam, arabayla birlikte kadını diri diri yaktı!

ARNAVUTKÖY Yassı Ören yolunda cani adam, içerisinde kadının bulunduğu otomobili yaktı. Zanlı olay yerinden kaçarken, yanan otomobildeki kadın feci şekilde yaşamını yitirdi.

Arnavutköy'de cani adam, arabayla birlikte kadını diri diri yaktı! - Sayfa 1

Yoldan geçen sürücüler bir şahsın otomobilini yakarak kaçtığını görerek jandarmaya ihbarda bulundu.

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Arnavutköy'de cani adam, arabayla birlikte kadını diri diri yaktı! - Sayfa 2

Olay yerine jandarma ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, içerisinde bir kadın cesedi bulundu.

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Arnavutköy'de cani adam, arabayla birlikte kadını diri diri yaktı! - Sayfa 3

Olayı şahit olarak jandarmaya haber veren bir sürücü "Ben arabamla geçiyordum. Baktım yolda birisi kaçıyordu, araba da yanıyordu. Yaşlı birisinin kaçtığını gördüm. 

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Arnavutköy'de cani adam, arabayla birlikte kadını diri diri yaktı! - Sayfa 4

İtfaiye ve jandarmayı aradım. Araba yanmıştı. İtfaiye söndürdüğünde içerisinde birinin olduğun gördüler. Yanmış vaziyetteydi" ifadelerini kullandı.

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