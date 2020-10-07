Arnavutköy Time Out dünyanın en havalı semtleri listesine girdi
İSTANBUL'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Arnavutköy, seyahat dergisi Time Out'un, dünyanın en havalı semtleri listesinde, 40 semt arasına girmeyi başardı.
İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, her yıl dünyanın farklı ilçe ve semtlerini değişik kriterlerle ele alarak belirlediği dünyanın en havalı semtleri listesini yayınladı.
19
40 semtin arasına girdi
40 semtin yer aldığı listeye, Türkiye’den sadece İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy semti girdi.
29
Dergi, listeyi hazırlarken, bir mahallenin atmosferi, sunulan yiyecek ve içecekler, gece hayatı ve kültürüne bakarken koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sefer bir mahallenin topluluk ruhunu ön planda tutarak tercihlerini yaptı.
39
Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön plana çıktı.
49