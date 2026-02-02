Armağan Çağlayan'dan saygı çağrısı! "Bu konu kişisel inançlardan bağımsız...

"YENİ BİR TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEMEK İSTEMEM"

Paylaşımına temkinli bir ifadeyle başlayan Çağlayan, uzun süredir kendisini rahatsız eden bir konuyu dile getirmek istediğini belirtti. Açıklamasında, tartışma yaratma niyetinde olmadığını özellikle vurgulayan Çağlayan herhangi bir kutsal mekana girilirken o dinin gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu durumun kişisel inançlardan bağımsız olduğunu belirten Çağlayan, kutsal mekânların ortak bir saygı alanı olduğunu ifade etti.