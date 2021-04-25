Seçmelerdeki diğer çocuğun kim olduğunu öğrenen Kıral "Birkaç sene önce diğer çocuğun Armağan Çağlayan olduğunu öğrendim. Kısa bir çekim yaptılar, ardından da filme seçildim. Şimdi çocuklar pedagoglarla hazırlanıyor. 70’lerde bir anda kendimizi setin ortasında buluyorduk." dedi.