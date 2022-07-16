Arkadaşlarıyla tekne turuna çıkan Şeyma Subaşı'nın asık suratı ve pembe bikinisi dikkat çekti!

Medya patronu Acun Ilıcalı ile ilişkisiyle gündeme gelen Şeyma Subaşı 2017 yılında Ilıcalı ile evlenmiş, çift bir yıl sonra boşanmıştı. Yeni aşklara yelken açan Subaşı kalbini son olarak Mısırlı milyarder olarak anılan Mohammed Alsaloussi'ye kaptırmıştı. Bir dargın bir barışık olan çift geçtiğimiz günlerde birlikte oldukları iddialarıyla gündeme gelmişti. Bunun yanı sıra tatiline devam eden Subaşı arkadaşlarıyla Bodrum'da tekne turuna çıktı. Asık suratı ve pembe bikinisiyle dikkat çeken Subaşı akşam saatlerine kadar denizin tadını çıkardı...