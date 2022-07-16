Arkadaşlarıyla tekne turuna çıkan Şeyma Subaşı'nın asık suratı ve pembe bikinisi dikkat çekti!
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı 2017 yılında Acun Ilıcalı ile evlenmiş, çift bir yıl sonra boşanmıştı. Yeni aşklara yelken açan Subaşı kalbini son olarak Mısırlı milyarder olarak anılan Mohammed Alsaloussi'ye kaptırmıştı. Çalkantılı ilişki yaşayan çift geçtiğimiz günlerde barıştıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Şimdilerde tatiline devam eden Subaşı arkadaşlarıyla Bodrum'da tekne turuna çıktı, pembe bikinisiyle ve asık suratıyla kameralara yansıdı...
Medya patronu Acun Ilıcalı ile ilişkisiyle gündeme gelen Şeyma Subaşı 2017 yılında Ilıcalı ile evlenmiş, çift bir yıl sonra boşanmıştı. Yeni aşklara yelken açan Subaşı kalbini son olarak Mısırlı milyarder olarak anılan Mohammed Alsaloussi'ye kaptırmıştı. Bir dargın bir barışık olan çift geçtiğimiz günlerde birlikte oldukları iddialarıyla gündeme gelmişti. Bunun yanı sıra tatiline devam eden Subaşı arkadaşlarıyla Bodrum'da tekne turuna çıktı. Asık suratı ve pembe bikinisiyle dikkat çeken Subaşı akşam saatlerine kadar denizin tadını çıkardı...
Şeyma Subaşı, Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte tekne turuna çıktı. Subaşı, Cennet Koyu'nda objektiflere yansıdı. Şeyma Subaşı'nın yüzünün asık olması dikkatlerden kaçmadı.
Şeyma Subaşı, önceki gün arkadaşlarıyla Bodrum'da görüntülendi. Dostlarıyla tekne turuna çıkan Subaşı, Cennet Koyu'nda objektiflere takıldı.
Gün boyu arkadaşlarıyla sohbet eden Subaşı, güneş kremi sürmeyi ihmal etmedi. Arkadaş grubu, akşam saatlerine kadar teknede güzel havanın keyfini çıkardı.