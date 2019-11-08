Arkadaşlarının hayatını kararttılar! Kompresör ile makatına hava bastılar
MANİSA’nın Selendi ilçesinde iki arkadaşı tarafından şaka niyetine makatından kompresör ile hava verildi. Genç hastanelik oldu, hayatı karardı.
Manisa'da yaşanan olayda genç staj yaptığı yere giderken motosikletinin lastiği patlayınca babsının tamirci dükkanına arkadaşlarının yanına uğradı. Bir süre sonra üç genç birbiri ile şakalaşmaya başlayarak bir süre güreştiler.
Şakalaşma sonrası E.K. lastik şişirmede kullanılan kompresör arkadaşı Hikmet Yeşilkula'nın kirlenen üzerindeki tozu atmak istedi. Hava basıncının yetersiz olduğunu fark eden E.K. kompresörün ucuna basıncı arttıran yaklaşık 5 santimetrelik aparat taktı.
Yeşilkula'nın üzerindeki tozları kompresör yardımıyla temizleyen E.K., daha sonra diğer arkadaşı N.K.'nın da yardımıyla Yeşilkula'yı yere yatırarak etkisiz hale getirdi. E.K. etkisiz hale getirdikleri arkadaşları Yeşilkula'nın makatından kompresör ile hava verdi.
üm iç organları hava ile dolan Yeşilkula'nın vücudu balon gibi şişerken panikleyen E.K. ve N.K., havayı çıkarmaya çalıştı. Dükkana gelen başka biri, Yeşilkula'nın acı içerisinde kıvrandığını fark ederek kendi aracıyla Selendi Devlet Hastanesine götürdü.