Arkadaşları paylaşınca ele verdi! Hande Erçel Kerem Bursin fotoğrafındaki detay olay oldu
Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, dizideki arkadaşlarıyla yer aldığı fotoğraf olay oldu.
FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizinin başrolleri Kerem Bürsin ve Hande Erçel arasındaki aşk dedikoduları hız kesmiyor. İkilinin geçtiğimiz haftalarda bu konuda açıklama yapmıştı.
Bursin yaptığı açıklamada "24 saat sette birlikte çalışıyoruz bir erkek ile bir kadın iş yapınca hemen ilişkiye ya da aşka vurmak doğrumu mu bilmiyorum. Biz Hande ile çok yakınız.'' ifadelerini kullanmıştı.
Muhabirin kendisine yönelttiği 'Kalbiniz boş mu sorusuna?' ise Kerem Bürsin, 'Kalbim boş değil. Arkadaşlarım, ailem ve ülkeme olan sevgim ile dolu'' yanıtını vermişti.
Hande Erçel'in ünlü popçu Murat Dalkılıç ile ilişkisini noktalamasının ardından adı Kerem Bürsin ile anılmaya başlamıştı.