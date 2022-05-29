Arkadaşının eşini önce taciz etti sonra kürekle kafasına vurup öldürdü! Taziyeye gidince yakalandı
ÇANAKKALE'de bir katil, arkadaşının eşini önce taciz etti sonra da çiftlikte öldürdü. Ardından da hastanedeki arkadaşına taziye ziyaretine gitti. İğrenç katilin oyununu çiftlikteki güvenlik kamerası kayıtları bozdu...
Çanakkale'nin Biga ilçesinde evli ve 3 çocuk sahibi Türkan Demir, çalıştıkları tavuk çiftliğinde başına kürekle vurularak öldürüldü. Çiftlikteki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını, öldürdüğü kadının kocasını hastanede teselli ederken gözaltına aldı.
Akıllara durgunluk veren olay, önceki akşam 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey Köyü'nde meydana geldi. 3 yıl önce Mardin'den Biga'ya bağlı Kanibey Köyü'ne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı E., köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.
Hakkı E.'nin akrabaları A.D., eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar.
İddiaya göre Hakkı E., bir süredir Türkan Demir'i rahatsız ediyordu. Önceki akşam saatlerinde Hakkı E., çalıştığı tavuk çiftliğine geldiği Türkan Demir'le tartışma yaşadı.