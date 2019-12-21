Arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! 'Takdiri ilahi, ben vurmadım' dedi

Araya babasının ve arkadaşlarının girmesiyle barıştık. Daha sonra ne olduysa, abisi İsmail, abimi bıçakladı. Duruşması için gittiğimiz adliyede İbrahim bana çakmak fırlattı ve tehditler savurdu. Duruşmadan çıktık, adliyeden yaya olarak ayrıldık. Bizi takip ediyorlarmış.