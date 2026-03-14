Arkadaşından gelen flaş iddia kan dondurdu! Ayşegül Eraslan cinayete mi kurban gitti?
Moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın evindeki şüpheli ölümü, yakın arkadaşı Semih Palancı’nın kan donduran iddialarıyla yeni bir boyut kazandı. Eraslan’ın intihar süsü verilmiş bir cinayete kurban gittiğini öne süren Palancı’nın bu çıkışı, dijital dünyada adeta deprem etkisi oluşturdu. "Arkadaşımızı kopardılar bizden" diyen Palancı’nın sözleri sonrası, tüm gözler savcılığın yürüteceği derinleştirilmiş soruşturmaya çevrildi.
"İşte Benim Stilim" yarışmasıyla hafızalara kazınan 27 yaşındaki moda tasarımcısı ve fenomen Ayşegül Eraslan’ın şüpheli ölümü, yakın çevresinden gelen sarsıcı iddialarla yeni bir boyut kazandı. Kağıthane’deki evinde cansız bedeni bulunan Eraslan’ın ardından bırakılan "kanlı not" ilk etapta intihar şüphesini doğursa da, yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı’dan ezber bozan bir açıklama geldi.
Eraslan’ın yakın arkadaşı fotoğrafçı Semih Palancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eraslan’ın paylaştığı nottaki el yazısının ona ait olmadığını öne sürerek ölüm nedeninin cinayet olduğunu iddia etti.
"CİNAYETE KURBAN GİTTİ ARKADAŞIMIZ"
Semih Palancı, yaptığı açıklamada Eraslan’ın ölümünün intihar gibi gösterilmiş olabileceğini öne sürdü ve şu ifadeleri kullandı:
"Değerli arkadaşım Ayşegül Eraslan evinde ölü olarak bulundu. Gece atmış olduğu storyde 'hayatıma son veriyorum' gibi cümlelerle kendisine ait olmayan el yazılarını şüpheli bulduk.
Ve bunun doğrultusunda polise bilgi verdik. Otopsi raporunu bekledik. Otopsi raporunda şu çıktı: Bilekleri kesilerek, boğazı da sıkılarak asılmış usulü verilip, intihar etti gibi gösterilip cinayete kurban gitti arkadaşımız."
EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaşayan Ayşegül Eraslan, evinde ölü olarak bulunmuştu.