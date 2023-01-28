Arkadaş kazığı büyük oldu! Yıllarca hem fatura ödemedi hem de o hatla alışveriş yapıp borcunu bıraktı
İSTANBUL'da genç kadın, dost kazığının büyüğünü yedi. Yağmur N., arkadaşı Cansu K.'dan rica ederek kendisi adına hat aldırdı. Bir süre kullanıp kapatacağım diyen Yağmur N., ne hattı kapattı, ne de yıllarca faturalarını ödedi. Yetmedi, cep telefonu operatörünün mobil uygulaması üzerinden alışverişler yapıp telefon bile aldı. Hem de o borçları ödemedi...
İstanbul'da yaşayan Cansu K. 2019 yılında yakın arkadaşı Yağmur N.'nin talebi üzerine bir telefon operatörünün Çengelköy'de bulunan şubesinden hat aldı ve arkadaşının kullanması için kendisine verdi. Arkadaşının kendisi adına aldığı hattı bir süre kullanıp kapatacağını söyleyen Yağmur N. ne hattı kapattı, ne de yıllarca faturalarını ödedi.
Dahası Yağmur N. telefon operatörünün mobil uygulaması üzerinden alışverişler yapıp telefon bile aldı. Neye uğradığını şaşıran ve yakın arkadaşından aldığı darbeyle savcılığa başvuran Cansu K. "Ödemediği borçlar adıma kayıtlı hat üzerine yansıtılmış. Şu an binlerce lira borcum var. Parayı istediğimde küfredip hakarete başvurdu. Faturaları ödememekle tehdit etti" diye şikayetçi oldu.
'Parayı ona nakit ödedim' dedi
Şüpheli Yağmur N. ise telefon faturalarını kendisinin ödediğini söyleyerek, "Hat üzerinden telefon alma konusunda Cansu'nun rızası vardı. Ödemesini kendisine nakit yaptım. Başka konular nedeniyle tartışmıştık" dedi ve iddiaları reddetti.
Savcılıktan 'rıza' vurgusuyla ret!
"Güveni kötüye kullanma" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsurlarının oluşmadığını belirtti. Savcılık, 'güven' vurgusu yaparak, Cansu K.'nin kendi adına hat alıp arkadaşına kendi rızasıyla verdiğini kaydetti.