Arkadaş kazığı büyük oldu! Yıllarca hem fatura ödemedi hem de o hatla alışveriş yapıp borcunu bıraktı

İstanbul'da yaşayan Cansu K. 2019 yılında yakın arkadaşı Yağmur N.'nin talebi üzerine bir telefon operatörünün Çengelköy'de bulunan şubesinden hat aldı ve arkadaşının kullanması için kendisine verdi. Arkadaşının kendisi adına aldığı hattı bir süre kullanıp kapatacağını söyleyen Yağmur N. ne hattı kapattı, ne de yıllarca faturalarını ödedi.