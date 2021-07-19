Arkadaş Erdoğan'ın müthiş plânını açıklıyor!

Ne güzel senaryo değil mi?

Ya da tiyatro!

Dahası var...

FETÖ'ye can simidi olan Tayyip Erdoğan'ın plânını (!) açıklıyor:

- (...) Geldik bir noktaya. İktidar "Benim bunlardan tam kurtulmam lazım" dedi. Ne yapacak, hepsini işten atması lazım.

"Abi toplu atamayız..."

"150 bin kişi koyduk devlete. Bunlara güvendik, nasıl atacağız?"

"Abi atamayız."

"Peki var mı bir yolu?"

"Var!"

Neymiş o yol?

Bu zırvalar karşısında saçınızı başınızı yolduğunuzu biliyorum, görüyor gibiyim. Savcı Sayan gibi ağzınızdan küfürler yağıyor farkındayım. Ama bu ayrıntıyı da vermek zorundayım. Tek bir kişinin akıl edemediği, (Ataklı'da akıl olsaydı bu konuşmayı yapmazdı) eline birilerinin bir metin tutuşturduğu çok net. FETÖ'cülerin bile şimdiye kadar böylesi şeytani bir senaryo gelmemişti:

- (..) Hah darbe... Cemaat her yerde var. Bunları atmak için "Bir Saray darbesi gibi bir numara yapalım" dediler. Onlar için bir fırsat, bunu da öğrendiler mi... Hulusi Akar'ın bence işlevi orada. MİT müsteşarının işlevi orada. Saatlerce toplantı yaptılar sonra "darbe" dedikleri numara başladı.

- (...) Bunlar gün ortasında yapacaktı darbeyi. Herkesin önünde rezil kepaze edecekler, Tayyip Erdoğan ya uçağına binip kaçacak, öbürleri çil yavrusu gibi dağılacak zannettiler. Ama karşı taraf böyle bir kalkışma olacağını bildiği için. "Bırak çıksınlar" diyorlar. "Çıksınlar koparalım kafalarını"... aynen öyle oldu. Nihayet gece Hande Hanım'a bağlandı, halkı sokağa çağırdı. Bakın askeri darbe başlıyor, ülkeyi yöneten adam ne olursa olsun, bir parça izan sahibi, bir parça vicdan sahibi olması lazım. Böyle bir dönemde halkı sokağa çağırmak ne demek, müthiş! Bir şey olmayacağını biliyorsan çağırırsın. Çünkü karşıda bir güç yok...

(...) Hah ne oldu, bir iki arıza çıktı. Orada maalesef ÖLÜLER verdik. (Şehit. demeye dili varmıyor) Ondan sonrası çok önemli, gece yarısı Tayyip Erdoğan birden bire İstanbul'a indi. HOP zuhur etti daha doğrusu... Uçaktan indiğini gören yok, Zuhur etti. O andan itibaren olay tersine döndü. Ondan sonra OHAL ilan edildi, 150 bin cemaatçi işten atıldı. Haaa işte bu, kime yaradı bu darbe?

Eee onca şehit var, yaralılar... Her şey palavraysa Can Ataklı'nın 251 Şehit için söyleyecek bir sözü var mı? Yahu adam şehide "Şehit" demiyor ki... "ÖLÜLER" diyebilecek kadar aşağılık bir dil kullanıyor.

Detaylar az aşağıda, yani üçüncü yazıda...