Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Ozan Güven'le el ele! Ece Önen'le ayrılmamıştı
Arka Sokaklar'ın yıldızı Yüsra Geyikli, Ozan Güven'le samimi şekilde görüntülendi.
Geçtiğimiz hafta iki yıldır beraber olduğu Ece Önen ile görüntülenen Ozan Güven, ayrılık iddialarını yalanlamış, hala beraber olduklarını dile getirmişti ki Güven Arka Sokaklar'ın genç yıldızı Yüsra Geyik ile samimi bir şekilde görüntülendi.
Oyuncu Ozan Güven'in 14 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Hüsnü Çoban'ın kızı 'Zeliş' olarak tanınan Yüsra Geyik ile aşk yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin ise arasında 15 yaş var.
Söylemezsem Olmaz programının haberine göre; 44 yaşındaki Ozan Güven ve 29 yaşındaki Yüsra Geyik, Kadıköy'de dün sabah saatlerinde el ele bir ayakkabı mağazasına girerken objektiflere yansıdı.
Haklarında aşk iddiası ortaya atılan oyuncu Ozan Güven ve Yüsra Geyik'ten ise henüz bir açıklama gelmedi.