Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik cesur pozuyla nefesleri kesti! Beğeni yağdı
Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar'ın genç güzeli Yüsra Geyik son pozuyla takiplerini mest etti.
14 yıldır seyirci karşısına çıkan efsane dizi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik magazin gündeminde olay oldu. Genç güzel cesur paylaşımlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
30 yaşındaki Yüsra Geyik, oyunculuk kariyerine Hayat Bilgisi dizisiyle başlasa da asıl tanınması Arka Sokaklar sayesinde oldu.
Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de alkış toplayan Yüsra Zeliş sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile sıkça gündem oluyor.
Sosyal medya hesabında 320 bin takipçisi bulunan güzel oyuncunun cesur pozları binlerce beğeni ve yorum alıyor.