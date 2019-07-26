Arka Sokaklar'ın Zeliş'i dekolteli poz verdi instagram yıkıldı!

2006 yılında ilk yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri oldu. Birçok usta ismin yanı sıra genç oyuncularında kadrosunda olduğu dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de genç oyuncu Yüsra Geyik.