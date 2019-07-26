Arka Sokaklar'ın Zeliş'i dekolteli poz verdi instagram yıkıldı!
Kanal D'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, yorucu geçen sezonun stresini şu sıralar tatilde atıyor. Tatil pozlarını da sık sık takipçileri ile paylaşan Zeliş'in dekoltesine yorum yağdı.
Kanal D ekranlarının en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar 13. sezon finalinin ardından tatil arası verdi. Dizinin sevilen karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'e hayat veren Yüsra Geyik ise soluğu tatilde aldı. İnstagram'da sık sık tatil pozlarını paylaşan Zeliş'e beğeni ve yorum yağdı.
2006 yılında ilk yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri oldu. Birçok usta ismin yanı sıra genç oyuncularında kadrosunda olduğu dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de genç oyuncu Yüsra Geyik.
Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik, tatil pozları ile takipçilerinin başını döndürüyor.
29 yaşındaki başarılı oyuncunun dekolteli pozlarına ise yorum yağıyor. İnstagram'da 208 bin takipçisi bulunan Zeliş'i dizideki babası Hüsnü Çoban'a şikayet edenler bile var.