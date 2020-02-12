Arka Sokaklar'ın Zeliş'i bacak şov yaptı seksi elbisesi instagramı yıktı
Kanal D'nin en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik instagram'da verdiği iddialı poz ile gündem oldu. Zeliş'in bacak şovuna binlerce yorum yağdı. Bazı takipçileri ise 'Aman bunu Hüsnü Çoban' görmesin dedi.
14. sezonda da izleyiciyi soluksuz bırakan macera ve polisiye dizi Arkak Sokaklar her cuma Kanal D ekranlarında farklı senaryosu ile seyirciyle buluşuyor. Dizinin sevilen ve en dikkat çeken karakterlerinden biri de Hüsnü Çoban'ın büyük kızı Zeliş'e hayat veren Yüsra Geyik. Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğu ile de alkış toplayan Zeliş sosyal medyanın ise en çok merak ettiği isimlerden biri.
2006 yılında ilk yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar Türk dizi tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri oldu. Birçok usta ismin yanı sıra genç oyuncularında kadrosunda olduğu dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de genç oyuncu Yüsra Geyik.
Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik, pozları ile takipçilerinin başını döndürüyor.
29 yaşındaki başarılı oyuncunun bu bacak pozuna ise beğeni yağdı binlerce yorum yapıldı. İnstagram'da 255 bin takipçisi bulunan Zeliş'i bu seksi pozunu dizideki babası Hüsnü Çoban'a şikayet edenler bile var.