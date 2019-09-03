Arka Sokaklar'ın yeni Şule Çoban'ı olay! Hüsnü Çoban'ın kızına bakın
Kanal D'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar 14. yeni sezonu için gün sayıyor. Diziye yeni katılan oyuncular arasında en çok merak edilenlerden biri ise Hüsnü Çoban'ın kızı Şule oldu. Bu sezon Şule karakterine Ecem Öz hayat verecek.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar, 14. yeni sezona bomba gibi dönüş yapacak. Yeni sezonda diziden ayrılan isimler kadar kadroya yeni giren isimler de merak konusu.
Yayın hayatına ilk kez 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar tam 13 sezondur Kanal D ekranlarında cuma akşamları izleyicisi ile buluşuyor. Yeni sezon çekimlerinin başladığı dizide en çok konuşulan isimlerden biri de Şule Çoban'a hayat verecek olan Ecem Öz oldu.
5 çocuğu olan Hüsnü Çoban'ın kızı Şule Çoban'a daha önce genç oyuncu Manolya Azize Aşık hayat veriyordu. Hüsnü Çoban'ın ikinci kızı olan Manolya Aşık'ın 14. sezonda dizide ayrılacağı yapımcı tarafından açıklandı.
Bez Bebek, Beşinci Boyut, Sis ve Gece, Doksandokuz – Kimse Yoksa O Var, Kayıp Prenses, Yemin, İyilik Kervanı ve Umut Yolcuları gibi birçok dizide rol alan Manolya Aşık son olarak Şule Çoban karakterine hayat veriyordu.