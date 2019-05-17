Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay evrim geçirdi sevgilisini ilk kez paylaştı
Kanal D ekranlarında 13 yıldır devam eden Arka Sokaklar'ın setinde büyüyen Onur Bay, sosyal medya hesabından romantik aşk pozunu paylaştı.
Yayınlandığı Cuma günleri reytinglerde yıllardır üst sıralarda yerini koruyan Arka Sokaklar'ın Tekin'i, Instagram hesabından sevgilisiyle olan pozunu paylaştı. Küçük yaşlarda başladığı dizide aralıksız oynamayı başaran Onur Bay, paylaştığı fotoğrafla binlerce beğeni aldı.
Önceki akşam paylaştığı bu pozla yorum yağmuruna da tutulan Onur Bay, 158 bin takipçili hesabında aşkını ilan etmiş oldu. Genç oyuncunun, sevgilisinin adının Yaren Akçam olduğu öğrenilirken, Onur Bay'ın kim olduğu sorusu akıllara geldi.
Peki Arka Sokaklar dizisinin vazgeçilmezi haline gelen Onur Bay kimdir? Onur Bay 1996 doğumludur. İstanbul’da yaşamını sürdüren oyuncu doğma büyüme İstanbulludur.
Henüz 10 yaşındayken Arka Sokaklar adlı dizide yer almaya başlayan isim, halen dizide aktif olarak rol almaktadır. Eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi’nde sürdürmekte olan oyuncu Köpek adındaki dizide de 9 yaşındayken rol almıştır.