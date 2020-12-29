Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay 9 yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek ile yakalandı

Küçüklüğünden bu yana Arka Sokaklar dizisinde oynayarak televizyon ekranlarında büyüyen Onur Bay, son zamanlarda özel hayatıyla ön planda. Geçtiğimiz aylarda bir mekanda kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile öpüşürken görüntülenen Bay, bu kez de Cihangir'de sevgilisiyle görüntülendi.