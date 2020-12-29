Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay 9 yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek ile yakalandı
Kanal D'deki fenomen dizi Arka Sokaklar'da oynayan Onur Bay, 9 yaş büyük sevgilisi Dilara Aksüyek ile görüntülendi. Aralarındaki yaş farkına dair açıklama yaptı.
Küçüklüğünden bu yana Arka Sokaklar dizisinde oynayarak televizyon ekranlarında büyüyen Onur Bay, son zamanlarda özel hayatıyla ön planda. Geçtiğimiz aylarda bir mekanda kendisinden 9 yaş büyük meslektaşı Dilara Aksüyek ile öpüşürken görüntülenen Bay, bu kez de Cihangir'de sevgilisiyle görüntülendi.
Cihangir'de köpeklerini gezdiren Dilara Aksüyek ve Onur Bay'ın maske takmaması gözlerden kaçmadı. Sevgilisinden 9 yaş küçük olan Onur Bay muhabirlerin aralarındaki yaş farkını sorması üzerine ise şunları söyledi:
"21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor."
Yılbaşında evde olacaklarını söyleyen sevgililer, daha sonra yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.