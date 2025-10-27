Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Boğaç Aksoy nişanlandı! Lenf kanserini yenmişti
Genç ve başarılı oyuncu uzun süredir lenf kanseri ile mücadele ediyordu. Kanseri yenerek sağlığına kavuşan oyuncu Boğaç Aksoy, özel hayatında yeni bir sayfa açtı ve en mutlu gününü paylaştı.
"Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser karakteriyle tanınan Aksoy, sevgilisiyle aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan oyuncunun nişan kareleri, sevenleri tarafından mutluluk mesajlarıyla karşılandı.
VOLKAN KOMİSERİ CANLANDIRMIŞTI
Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde "Volkan Komiser" karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserini 2022 yılında yenmişti. 2021'de hastalığını duyurarak ekranlara ara veren Aksoy, tedavi süreci boyunca kemoterapi ve kök hücre tedavisi görmüş, Eylül 2022'de tamamen iyileştiğini açıklamıştı.
AİLE ARASINDA NİŞAN TÖRENİ
Sağlığına kavuştuktan sonra yeniden setlere dönmeye hazırlanan genç oyuncu, bugün özel hayatında önemli bir adım attı. Aksoy, sevgilisiyle aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Törenin samimi anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Aksoy, mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.
"ZOR GÜNLER GERİDE KALDI"
Zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden hayata karışan oyuncu, nişan törenindeki fotoğraflarında oldukça mutlu görünüyordu.