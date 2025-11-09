Arka Sokaklar'ın Murat'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti, son haline yorum yağdı

Arka Sokaklar,yıllar öncesinden bu yana hala her bölümüyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Uzun yıllardır ekranlarda olan ve çok izlenen bu uzun soluklu dizide hafızalara canlandırdığı 'Murat' karakteriyle hazınan oyuncu Uğur Pektaş, maneviyata yönelerek oyunculuğu bırakmıştı. Büyük bir aranın ardından sosyal medyada paylaşım yaptı ve o haline yorum yağdı. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...