Arka Sokaklar'ın Murat'ı yıllar sonra ortaya çıktı! Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti, son haline yorum yağdı
Türk dizileri arasında en uzun soluklu projeler arasında ilk sıralarda olan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı 'Murat' karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Pektaş, oyunculuğu bırakıp sırra kadem basmıştı. Maneviyata yönelen ünlü isim uzun yıllardan sonra ortaya çıktı. Son haline yorum yağmuru oldu.
Arka Sokaklar,yıllar öncesinden bu yana hala her bölümüyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Uzun yıllardır ekranlarda olan ve çok izlenen bu uzun soluklu dizide hafızalara canlandırdığı 'Murat' karakteriyle hazınan oyuncu Uğur Pektaş, maneviyata yönelerek oyunculuğu bırakmıştı. Büyük bir aranın ardından sosyal medyada paylaşım yaptı ve o haline yorum yağdı. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olarak izleyicisinin karşısına çıkmaya devam eden Arka Sokaklar, yıllar içerisinde pek çok yıldız oyuncuyu izleyenlerle buluşturdu.
Her bölümde heyecan dolu dakikalar yaşatan dizide "Murat" karakterine hayat veren Uğur Pektaş, başarılı oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurmuştu.
Toplamda 297 bölüm boyunca Arka Sokaklar dizisinde rol alan ünlü oyuncu 2008 yılında dizideki partneri Gamze Özçelik ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu birliktelikten bir de Murathan adını verdiklerini oğulları dünyaya geldi.