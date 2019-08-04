Arka Sokaklar'ın efsane ismi Şevket Çoruh'tan müjdeli haber ikinci kez baba oluyor
Kanal D ekranlarında devam eden Arka Sokaklar dizisinin 46 yaşındaki sevilen oyuncusu Şevket Çoruh'un, 2018 yılının Ocak ayında dünyaevine girdiği Özge Turna'dan çocuk beklediği öğrenildi.
Günay Karacaoğlu ile olan evliliğinden Gülenay Çoruh isminde bir kızı bulunan Şevket Çoruh, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. tv100’de ekrana gelen 'Magazin Hattı' programının haberine göre, Özge Çoruh, 4 aylık hamile ve kız çocuğu bekliyor.
Televizyon editörlüğü yapan Özge Turna'nın 5 yıldır birliktelik yaşadığı ve geçtiğimiz yılın başında evlendiği Şevket Çoruh'tan baba olacak olması, çiftin evliliklerinin yolunda gittiğinin göstergesi olarak yorumlandı.
Peki Şevket Çoruh kimdir?: Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Artvinlidir.
Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.