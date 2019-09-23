Arka Sokaklar'ın başrolü Şevket Çoruh'tan flaş dizi açıklaması: Kadına şiddeti durduramazsınız

Diken'e konuşan Çoruh, "Diziler insanları eğitmez." diyerek şu ifadelere yer verdi: "Siz kadına şiddetin ne denli vahim olduğunu anlatamadığınız, öğretemediğiniz bir toplumda, tüm gün insanlara ‘Pembe Panter’ izletseniz de kadına şiddeti durduramazsınız"