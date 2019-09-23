Arka Sokaklar'ın başrolü Şevket Çoruh'tan flaş dizi açıklaması: Kadına şiddeti durduramazsınız
Yıllardır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Mesut Komiser' karakteriyle hafızalara kazınan Şevket Çoruh'tan kadına şiddet olayları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
46 yaşındaki deneyimli oyuncu Şevket Çoruh verdiği bir röportajda, ülkenin dört bir yanında kendini alim ilan etmiş bir takım meczupların kadını değersizleştirdiğini ve şiddeti onaylayan açıklamalarda bulunduğunu belirterek, çarpıcı ifadeler kullandı.
Diken'e konuşan Çoruh, "Diziler insanları eğitmez." diyerek şu ifadelere yer verdi: "Siz kadına şiddetin ne denli vahim olduğunu anlatamadığınız, öğretemediğiniz bir toplumda, tüm gün insanlara ‘Pembe Panter’ izletseniz de kadına şiddeti durduramazsınız"
Önce vaaz verenlere bakmak lazım: “Her gün ülkenin dört bir yanında kendini alim ilan etmiş bir takım meczupların kadını değersizleştirdiği, kadına şiddet uygulamanın doğru olduğunu söylediği bir toplumda dizilerden önce vaaz verenlere bakmak lazım.”
Şevket Çoruh kimdir?
Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Artvin’lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç’un Anaçlı köyünden İstanbul’a göç etmiştir.