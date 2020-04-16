Arka Sokaklar'dan olay Rıza Baba kararı! Zafer Ergin artık dizide yok
Kanal D'nin ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar'dan yeni haber var! Dizi setleri koronavirüs nedeniyle bir bir kapanırken Arka Sokaklar yeni bölüm çekimlerine başlıyor fakat dizinin başrolü Rıza Baba yani Zafer Ergin dizide olmayacak.
Türk televizyonlarının en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı olmaya devam ediyor. Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kanal D'nin fenomen dizisinden yeni haberler var.
14. sezonu ile fırtınalar estirmeye devam eden Arka Sokaklar 549. son bölümü ile 10 Nisan'da ekranlara geldi. Ülkemizde koronavirüs salgının artmasının ardından dizi setleri bir bir kapanmış ve diziler ekrana zorunlu ara vermişti.
Neredeyse tüm dizilerin eski bölümlerinin yayınladığı cuma günü Kanal D ise dizinin stok bölümlerini yayınlayarak günün reyting listesinde zirveye oturdu. Fakat dizi hakkında gelen son haberler tepki çekti, sosyal medyanın konusu oldu.
Cuma akşamları yayınlanan dizi son stok bölümü ile ekrana geldi. Fakat dizinin yeni bölümlerin için set ekibi ve oyuncuların yeniden bir araya geldiği açıklandı.