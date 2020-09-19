Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban'ın kızı Yüsra Geyik bacak şovu nefesleri kesti
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in İnstagram hesabından paylaştığı iddialı poz ile gündem oldu.
14. sezonu geriden bırakan efsane dizi Arka Sokaklar 15. sezonu ile bu Kanal D'de seyirci karşısına çıkarken, dizinin genç yıldızı gündüm oldu. Yüsra Geyik dizinin sevilen ve en dikkat çeken karakterinden biri olan Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'e hayat veriyor.
Güzel oyuncu Yüsra Geyik geçtiğimiz aylarda kendisinden 15 yaş büyük olan Ozan Güven ile yakalanmıştı.
Yüsra Geyik ile yakalanan Ozan Güven basın mensuplarını görünce koronavirüsü bahane edip "Fazla yaklaşmayın arkadaşlar" diyerek tepki göstermişti.
Ozan Güven ile birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülenen Geyik, aşk haberleri için "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" diyerek topu Ozan Güven'e atmıştı. Güven ise yeni bir ilişkiye başlayarak aşk söylentilerine cevap vermişti.