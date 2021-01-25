Arka Sokaklar'da sezon finali şoku Zeliş ağzından kaçırdı!

Zeliş'in sözleri sosyal medyada da konuşuldu. Yeni bölümü büyük heyecanla bekleyen seyirciler şok etkisi yaratan fragman hakkında değişik yorumlar yaptı. Bahar ve Hüsnü Çoban'ı çok yakıştıran izleyici ikisini daha sık görmek isterken bazı seyircilerde yalanın ilişkilerini bitirdiği hatta Bahar karakterinin yakında diziden ayrılacağı yorumunu yaptı.