Arka Sokaklar'da sezon finali şoku Zeliş ağzından kaçırdı!
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, her bölümü ile sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Dizinin 29 Ocak cuma akşamı yayınlanacak 575. bölüm fragmanı yayınlandı Arka Sokaklar yeni bölümde bir şok yaşanacak.
15. sezonu ile Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi olmayı başaran Arka Sokaklar, yıllardır cuma akşamına adını yazdırmaya rakiplerini de reyting listelerinde alt üst etmeyi başarıyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünde seyirci bir şok bekliyor.
Son bölümlerde iyice yakınlaşan Esra ile Hüsnü Çoban arasında yaşananlar seyirciyi üzecek. Kafası karışan ve Esra'yı takip eden Hüsnü Çoban, Esra'nın yalan söylediği anlayacak.
Dizinin yeni bölüm fragmanında en dikkat çeken sahne ise Yusra Geyik'in hayat verdiği Zeliş'in 'Bitti o iş, Esra sezon finalini yaptı.' dediği anlar olacak. Seyircinin merakla ve ilgiyle takip ettiği yeni aşk daha başlamadan bitecek mi?
Zeliş'in sözleri sosyal medyada da konuşuldu. Yeni bölümü büyük heyecanla bekleyen seyirciler şok etkisi yaratan fragman hakkında değişik yorumlar yaptı. Bahar ve Hüsnü Çoban'ı çok yakıştıran izleyici ikisini daha sık görmek isterken bazı seyircilerde yalanın ilişkilerini bitirdiği hatta Bahar karakterinin yakında diziden ayrılacağı yorumunu yaptı.