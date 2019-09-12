Arka Sokaklar'da Mesut Komiser şoku! Yeni sezon öncesi bomba patladı

Arka Sokaklar dizisi hayranları bu akşam Kanal D ekranlarına kilitlenecek. Yıllardır ilgiyle izlenen polisiye dizi Arka Sokaklar 14. sezonu, 522. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Rıza Baba'nın ekibinde olan Mesut Komiser'in son durumu ise seyirciyi şok edecek.