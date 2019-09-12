Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi! Yeni bölüm öncesi işler karıştı
Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar 14. yeni sezonu ile yarın akşam başlayacak. Unutulmaz bir sezon finali yapan dizinin 522. bölümünde seyirci Mesut Komiser şoku ile sarsılacak. Peki cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde başka neler olacak?
Arka Sokaklar hayranları yarın akşam Kanal D ekranlarına kilitlenecek. Yıllardır ilgiyle izlenen polisiye dizi Arka Sokaklar 14. sezonu, 522. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Rıza Baba'nın ekibinde olan Mesut Komiser'in son durumu ise seyirciyi şok edecek.
Arka Sokaklar'ın 13. sezon finalinde Volkan'ın şehit düşmesi ve Mesut'un vurulması ekibi darmadağın etmişti. Bu akşamki yeni bölüm bu acıların içinde başlıyor.
Mesut vurulduktan sonra hemen ameliyata alınıyor. Ameliyat sonrası bacakları ile ilgili yaşanan sıkıntıdan dolayı sevdiği meslekten uzak kalan Mesut iyice agrasif olmaya ve etrafındakiler özellikle Selin'i kırmaya başlıyor.
Kendini işe yaramaz hisseden Mesut bu durumu kaldıramıyor ve iyice içine kapanıyor. Mesut Komiser Selin ile ekipten uzak bir yaşamın içine giriyor.