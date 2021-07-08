Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban şoku! Özgür Ozan diziyi bıraktı
Kanal D'nin uzun soluklu dizisindeki Hüsnü Çoban karakteri bitti. Hüsnü Çoban'a hayat veren Özgür Ozan’ın artık dizide olmayacağı söyleniyor.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar yeni sezonundan izleyenleri üzen bir haber geldi. Dizide Komiser Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan’ın kendisine gelen yeni bir teklifi kabul ettiği ortaya çıktı.
Uzunca bir süredir yayınlandığı ilk günden bu yana Arka Sokaklar dizisinin vazgeçilmezlerinden biri olan Özgür Ozan, yeni sezon öncesinde hayranlarını üzen bir haber verdi. Daha öncesinde de 2015 senesinde Git Başımdan filminde yer alan Ozan’ın kendisine Netflix’den gelen teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ının yeni sezonda bu yüzden yeni projeye olumlu bir şekilde geri dönüş yaptığından olmayacağı iddia edilirken bunun sebebi konusunda da yeni dedikodular ortaya çıktı.
Gelen son bilgiler ışığında ise Özgür Ozan’a Netflix platformunda yayınlanan olan Aşk Taktikleri adlı filmde Demet Özdemir ile birlikte Şükrü Özyıldız’ın eşlik edeceği öğrenildi.