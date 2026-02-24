BIST 14.030
DOLAR 43,86
EURO 51,74
ALTIN 7.287,71

Arka Sokaklarda Güllü konusu işlendi! Fragmanı izleyenler anında fark etti

|
Arka Sokaklarda Güllü konusu işlendi! Fragmanı izleyenler anında fark etti

Türkiye'nin en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümünde kamuoyunda büyük yankı uyandıran şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne benzer bir olayı işliyor.

Arka Sokaklarda Güllü konusu işlendi! Fragmanı izleyenler anında fark etti - Resim: 1

Türkiye'nin en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümünde kamuoyunda büyük yankı uyandıran şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne benzer bir olayı işliyor. Yayınlanan fragmanda Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesi ve ardından başlatılan soruşturma göze çarpıyor. 

16
Arka Sokaklarda Güllü konusu işlendi! Fragmanı izleyenler anında fark etti - Resim: 2

Fragmanı izleyenler dizideki karakterin tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çok benzediğini belirtti.

26
Arka Sokaklarda Güllü konusu işlendi! Fragmanı izleyenler anında fark etti - Resim: 3

Televizyon ekranlarında 20 sezondur yayın hayatını aralıksız sürdüren Arka Sokaklar'ın 741. bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vurdu. Dizinin yeni bölümünde, arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün balkondan düşerek hayatını kaybetmesiyle başlayan soruşturmaya benzer bir vaka konu edinecek.

36
Arka Sokaklarda Güllü konusu işlendi! Fragmanı izleyenler anında fark etti - Resim: 4

Rıza Baba ve ekibi, ilk bakışta kaza gibi görünen ancak perde arkasında soru işaretleri barındıran olayın izini sürecek.

46