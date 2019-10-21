Arka Sokaklar'a flaş transfer usta isim bu sefer bambaşka bir şekilde görünecek
Kanal D'nin efsane yapımlarından olan Arka Sokaklar'a, birçok projede seslendirme sanatçısı olarak çalışan usta bir isim oyuncu olarak dahil oldu.
Yıllardır sürükleyiciğiyle ön plana çıkan ve Cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak diziye usta bir sanatçının dahil olduğu öğrenildi.
Arka Sokaklar'ın bu hafta yayınlanacak olan bölümüyle birlikte ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nami Esatgil kadroya dahil olacak. Esatgil, dizide Rüştü karakterine hayat verecek.
Nami Esatgil kimdir?
Tam adı Ali Nami Esatgil olan ünlü oyuncu, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Esatgil, daha önce onlarca projede rol almış ve seslendirme sanatçısı olarak adını duyurmuştur.
Peki Arka Sokaklar son bölüm neler yaşandı?
18 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 527. Bölümde ekip, uyuşturucu kartelinin patronu olarak şüphelendikleri Nadir'in, Ezgi'nin tanıdığı çıkması karşısında büyük şok yaşıyor!