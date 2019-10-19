Arka Sokaklar'a damga vuran öpüşme sahnesi Seray aniden Mesut'u öptü
Arka Sokaklar dizisinin dün akşam yayınlanan 527. bölümüne Seray ile Mesut'un öpüşme sahnesi damga vurdu.
Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, hız kesmeden 14 sezondur yayınlanıyor. Reyting rekortmeni dizi, dün akşam 527. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Seray'ın Mesut'u öptüğü sahne geceye damga vurdu.
113
Arka Sokaklar'ın önceki bölümlerinde kızına kavuşmak isteyen ancak uyuşturucu bağımlısı olan Seray'a yardım etmiş hatta ona bir iş bile ayarlamıştı.
213
Seray ise Mesut'u bu yardımları yanlış anlayarak ilgi duymaya başlamıştı. Mesut, sevgilisi Selin'in Seray'ın duygularını hissetmesiyle Seray ve kızını İstanbul dışındaki akrabasına göndermişti.
313
Yanına geldi: Mesut, Mazlum'un işlettiği mekanda çay içip günün yorgunluğunu atmaya çalışırken Seray, alkollü bir şekilde yanına gelir.
413