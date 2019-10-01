Arka Sokaklar'a 2 bomba transfer sevilen dizinin dengeleri değişecek

Henüz okula devam ederken bir çok dizi ve filmde oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde Araştırma görevlisi olarak göreve başlayıp Göteborg Opera ve Tiyatro okulunun davetlisi olarak İsveç'e gitmiştir.