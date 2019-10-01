Arka Sokaklar'a 2 bomba transfer sevilen dizinin dengeleri değişecek
Kanal D ekranlarında 14. sezonuyla devam eden Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda, kadroya yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Bu sefer diziye iki ismin birden dahil olduğu öğrenildi.
Cuma akşamları reytinglerde üst sıralarda yer alarak finali dahi düşünülmeyen Arka Sokaklar dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Her sezon farklı oyuncuların dahil olduğu diziye, bu sezon iki isim daha katıldı.
İki yeni karakterin konuk oyuncu olarak kadroya dahil olduğu dizide Ayçe Abana, Jennifer’ın (Casandra Loveless) teyzesi Rebecca’ya hayat verirken; Mesut Özkeçeci ise esrarengiz, ünlü ve zengin iş insanı Nadir Alaca olarak izleyici karşısına çıkacak.
Ayçe Abana kimdir?
Ayçe Abana 02 Aralık 1971 Karşıyaka, İzmir doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirmiştir.
Henüz okula devam ederken bir çok dizi ve filmde oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde Araştırma görevlisi olarak göreve başlayıp Göteborg Opera ve Tiyatro okulunun davetlisi olarak İsveç'e gitmiştir.