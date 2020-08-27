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Arka Sokaklar yıldızı Şevket Çoruh'a Rasim Öztekin Hasan Efendi kavuğunu devredecek

2016 yılında Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e devrettiği Hasan Efendi'nin kavuğunun yeni sahibi Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Şevket Çoruh olacak.

Kel Hasan Efendi'den sonra sırasıyla geleneksel Türk tiyatrosunun ve tuluat sanatının önemli isimlerinden İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'un taşıdığı kavuk, Şensoy tarafından 2016 Mayısı'nda Rasim Öztekin'e devredildi. 

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Ferhan Şensoy'un elini öperek ve Şensoy'a sarılarak kavuğu devralan Rasim Öztekin de kavuğu uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde rol alan, kendi tiyatro sahnesini kuran Şevket Çoruh'a verecek. 

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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre kavuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteğiyle 20 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek törende yeni sahibinin olacak. 

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Kavuğu, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle ustası Ferhan Şensoy'dan teslim alan Rasim Öztekin, yaşadığı kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

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