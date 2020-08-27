Arka Sokaklar yıldızı Şevket Çoruh'a Rasim Öztekin Hasan Efendi kavuğunu devredecek

Kel Hasan Efendi'den sonra sırasıyla geleneksel Türk tiyatrosunun ve tuluat sanatının önemli isimlerinden İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'un taşıdığı kavuk, Şensoy tarafından 2016 Mayısı'nda Rasim Öztekin'e devredildi.