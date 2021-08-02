Arka Sokaklar yıldızı Pınar Aydın şöhreti bıraktı son hali ve yaşamıyla şaşırttı
Kanal D'nin Arka Sokaklar ve Akasya Durağı dizileriyle meşhur olan 40 yaşındaki Pınar Aydın'ın son hali görenleri şaşırttı. İtiraflarıyla güzel oyuncu herkesi şaşırttı.
Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Bizim Okul, Kapalı Çarşı dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazınan bir zamanların ünlü ismi 40 yaşındaki oyuncu Pınar Aydın, Hürriyet gazetesinden Eda Solmaz'a çarpıcı itiraflar bulundu.
"Bizim ailede ‘doktor, mühendis, avukat olacaksın’ gibi bir kural vardır" diyen Aydın "Benim üniversite tercihlerimi de annem yaptı ve istediğim bir bölüm olmadığı halde hukuk okumaya başladım" ifadelerini kullandı.
Başvuruları gösterdi: Yarışmayla ilgili Aydın "Üniversite için Bursa’dan İstanbul’a gelmiştim ve artık okulun üçüncü sınıfındaydım. Rahmetli annem, müzikle ilgilendiğimi bildiğinden ‘Akademi Türkiye’nin başvurularını gösterdi. Ben de başvurdum ve kendimi yarışmada buldum." dedi.
Kameralarla izlenen ev: Hayatının değişimini Aydın "Program başlayınca okulu bırakmak zorunda kaldım, çünkü kameralarla izlenen bir evde kalıyorduk. O yarışmayla kaderim" sözleriyle anlattı.