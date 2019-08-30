Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Bomba transferler 3 yeni isim

Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle; Ela Yörüklü, komiser yardımcısı; Ezgi Vural karakteriyle hayat bulacak.