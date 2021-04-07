Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı Muharrem Erdemir hayatını kaybetti
Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Muharrem Erdemir, koronavirüs nedeniyle entübe edilmişti. Erdemir, hayatını kaybetti.
Şimdiye kadar pek çok dizi ve filmde yer almış usta oyuncu Muharrem Erdemir, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Entübe bir şekilde tedavisi devam eden oyuncudan acı haber geldi.
57 yaşındaki Erdemir'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Usta oyuncu, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını yapmıştı.
Usta sanatçının kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir." dedi.
Muharrem Erdemir: 1964 yılında Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğdu.