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Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı Muharrem Erdemir hayatını kaybetti

Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı Muharrem Erdemir hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde usta oyuncu Muharrem Erdemir, koronavirüs nedeniyle entübe edilmişti. Erdemir, hayatını kaybetti.

Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı Muharrem Erdemir hayatını kaybetti

Şimdiye kadar pek çok dizi ve filmde yer almış usta oyuncu Muharrem Erdemir, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Entübe bir şekilde tedavisi devam eden oyuncudan acı haber geldi. 

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Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı Muharrem Erdemir hayatını kaybetti

57 yaşındaki Erdemir'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Usta oyuncu, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını yapmıştı.

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Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı Muharrem Erdemir hayatını kaybetti

Usta sanatçının kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir." dedi.

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Arka Sokaklar ve Akasya Durağı'nda oynamıştı Muharrem Erdemir hayatını kaybetti

Muharrem Erdemir: 1964 yılında Sivas'ın İmranlı ilçesinde doğdu. 

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