Arka Sokaklar setinde koronavirüs paniği Yüsra Geyik'in testi pozitif çıktı

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar setinde de koronavirüs paniği yaşandı. Son zamanlarda artış gösteren vakalar dizi setlerini de vurdu. TRT 1'de yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu setinde de korona paniği yaşanmıştı son olarak Arka Sokaklar setini de vurdu.