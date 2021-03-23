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Arka Sokaklar setinde koronavirüs paniği Yüsra Geyik'in testi pozitif çıktı

Arka Sokaklar setinde koronavirüs paniği Yüsra Geyik'in testi pozitif çıktı

Kanal D'nin fenomen dizisinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik, koronavirüse yakalandı.

Arka Sokaklar setinde koronavirüs paniği Yüsra Geyik'in testi pozitif çıktı

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar setinde de koronavirüs paniği yaşandı. Son zamanlarda artış gösteren vakalar dizi setlerini de vurdu. TRT 1'de yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu setinde de korona paniği yaşanmıştı son olarak Arka Sokaklar setini de vurdu. 

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Arka Sokaklar setinde koronavirüs paniği Yüsra Geyik'in testi pozitif çıktı

Kanal D'de 15 yıldır süren Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimlerini tamamladığı için bir haftadır sette olmayan Geyik, ateşi yükselince test yaptırdı.

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Arka Sokaklar setinde koronavirüs paniği Yüsra Geyik'in testi pozitif çıktı

30 yaşındaki oyuncu Yüsra Geyik, test sonucu pozitif çıkınca evde karantinaya girdi.

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Arka Sokaklar setinde koronavirüs paniği Yüsra Geyik'in testi pozitif çıktı

Yüsra Geyik: 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.

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