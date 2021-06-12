Arka Sokaklar Kırmızı Oda Volkan Konak Güldür Güldür Bozkır Arslanı Celaleddin'e reyting şoku

Şehzade Celaleddin, savaşı başlamadan bitirmek için son bir hamle yapar ve kardeşi Uzlag Şah'a meseleyi teke tek dövüşle halletmeyi teklif etti. Celaleddin, krizi aşabilmek için kurduğu stratejiyi uygularken sürpriz bir sonuçla karşılaştığı dizi reytinglerde dibe çakıldı.