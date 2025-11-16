BIST 10.566
Arka Sokaklar kadrosundaydı! Uğur Pektaş yıllar sonra ekranlara dönüyor...

Arka Sokaklar dizisinden ayrıldıktan sonra gözlerden uzak maneviyata yönelen ünlü oyuncu şimdi fenomen diziyle ekranlara geri dönüyor.

Arka Sokaklar kadrosundaydı! Uğur Pektaş yıllar sonra ekranlara dönüyor... - Resim: 1

Türkiye'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Murat karakterine hayat veren Uğur Pektaş, gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Pektaş şimdi fenomen dizi Kuruluş Orhan kadrosuna dahil oldu. 

Arka Sokaklar kadrosundaydı! Uğur Pektaş yıllar sonra ekranlara dönüyor... - Resim: 2

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Gamze Özçelik'le yaptığı evlilikle bir dönem sık sık adından söz ettiren Uğur Pektaş'a, 'Oyunculuğa dön' yorumları yağıyordu.

Arka Sokaklar kadrosundaydı! Uğur Pektaş yıllar sonra ekranlara dönüyor... - Resim: 3

Pektaş sevenlerine bir sürpriz yaparak Kuruluş Orhan'la el sıkıştı. 

Arka Sokaklar kadrosundaydı! Uğur Pektaş yıllar sonra ekranlara dönüyor... - Resim: 4

Abdurrahman rolü ile diziye dahil olan Pektaş, Orhan'ın sağ kolu olarak dizide devam edecek. 

