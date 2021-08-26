Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ı tanıyamayacaksınız İşte Özgür Ozan'ın yeni tarzı

Saçlarını uzattı, bornzlaştı...

Uzattığı saçlarını toplayan ve tatilde bronzlaşan oyuncu, son halini de Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Instagram'da 206 bin takipçisi bulunan oyuncu, yeni imajını da "Bekliyoruz bakalım" notuyla paylaştı.