Arka Sokaklar dizisine iki bomba transfer Wilma Elles ve Mert Öcal ekibe katıldı
Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar dizisi, iki bomba transferle gündeme geldi. Wilma Elles ve Mert Öcal kadroya dahil oldu.
Senelerdir televizyon ekranlarında fırtınalar estiren dizi Arka Sokaklar, 14. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ederken kadrosuna iki ünlü isim dahil oldu. Şimdiye kadar birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda barındıran Arka Sokaklar, iki yeni isimle fırtınalar estirecek.
Kanal D'ye bir dönem damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin yuva yıkan kadını Carolina'ya hayat veren Wilma Elles ve bir dönem Arka Sokaklar'a damga vuran oyuncu Gamze Özçelik'in eski sevgilisi olmasıyla dikkat çeken Mert Öcal diziye dahil oldu.
Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil olan Wilma Elles ve Mert Öcal'ın çok heyecanlı olduğu gözlenirken iki ünlü ismin hangi karakterlere hayat vereceği merak konusu oldu.
Sette çekimlere başlayan iki oyuncunun yer alacağı sahneler Kasım ayında ekrana gelmeye başlayacak.