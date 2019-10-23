Arka Sokaklar dizisine iki bomba transfer Wilma Elles ve Mert Öcal ekibe katıldı

Kanal D'ye bir dönem damga vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinin yuva yıkan kadını Carolina'ya hayat veren Wilma Elles ve bir dönem Arka Sokaklar'a damga vuran oyuncu Gamze Özçelik'in eski sevgilisi olmasıyla dikkat çeken Mert Öcal diziye dahil oldu.